Südkorea präsentiert zum Tag der Streitkräfte F-35A-Kampfjets

Photo : YONHAP News

Zum 71. Tag der Streitkräfte hat eine offizielle Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt in Daegu stattgefunden.Dabei wurde die F-35-A, der neueste Tarnkappen-Kampfjet der Luftwaffe, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.Vorgestellt wurden vier F-35A-Kampfjets. Die F-35A kann dank ihrer Tarnkappenfunktionen unbemerkt in feindliches Gebiet eindringen und einen Präventivschlag vornehmen.Im März trafen die ersten zwei Einheiten in Südkorea ein. Bisher wurden acht F-35A-Jets an Südkorea geliefert. Südkorea will bis übernächstes Jahr 40 Kampfjets dieses Typs in Dienst stellen.Präsident Moon Jae-in versprach in seiner Rede, für eine Verteidigung zu sorgen, die unüberwindbar sei, und einen Grundstein für Frieden und Wohlstand zu legen. Er wolle gemeinsam mit den Streitkräften neue hundert Jahre schaffen, in denen alle zusammen gut leben würden, betonte Moon.