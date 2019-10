Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag 0,45 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.072,42 Zählern.Mehrere gute Nachrichten zum Pharmasektor hätten die Stimmung verbessert und dem Index zu einem Plus verholfen, sagte Choi Yoo-june von Shinhan Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.