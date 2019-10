USA und Nordkorea wollen diese Woche Arbeitsgespräche aufnehmen

Photo : YONHAP News

Die USA und Nordkorea haben sich auf die Aufnahme neuer Arbeitsgespräche über die atomare Abrüstung geeinigt.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte heute eine Erklärung von Vizeaußenministerin Choe Son-hui, wonach beide Seiten am Samstag zu Arbeitsgesprächen zusammenkommen würden. Diese würden im Anschluss an einen ersten Kontakt am Freitag stattfinden.Choe äußerte ihre Hoffnung, dass die Gespräche eine positive Entwicklung für die bilateralen Beziehungen darstellten. Nordkoreas Unterhändler seien für den Eintritt in Verhandlungen bereit.Wo die Gespräche stattfinden werden, wurde in der Mitteilung nicht erwähnt.