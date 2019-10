Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte nicht identifizierte Projektile in Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch erneut nicht identifizierte Projektile in Richtung Ostmeer abgefeuert.Das teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea mit.Die Projektile seien nahe der östlichen Küstenstadt Wonsan abgefeuert worden. Details zur Art des Geschosses, der Reichweite und Maximalhöhe wurden nicht bekannt gegeben.Die Situation werde hinsichtlich weiteren Starts beobachtet, auch werde die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, teilte der JCS mit.Erst am Dienstag hatte die stellvertretende nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui bekannt gegeben, dass diese Woche mit den USA Arbeitsgespräche aufgenommen würden. Der Dialog zwischen Nordkorea und den USA war nach dem Hanoi-Gipfel im Februar ins Stocken geraten.