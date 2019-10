„Billboard“ berichtet über neue K-Pop-Gruppe SuperM

Photo : YONHAP News

Das US-Musikmagazin „Billboard“ hat die neue K-Pop-Gruppe SuperM beleuchtet.SuperM wurde aus sieben Stars gebildet, die bereits als Mitglieder anderer K-Pop-Gruppen zu Ruhm gelangt sind. Unter den Mitgliedern befinden sich Taemin von SHINee und Baekhyun sowie Kai von Exo. Die Gruppe steht kurz vor ihrem Debüt.„Billboard“ schrieb, dass SuperM „K-Pop Avengers“ seien. Die Zusammensetzung der Gruppe entspreche einer Blockbuster-Klasse und sei die auffälligste in letzter Zeit am K-Pop-Markt.Das US-Label Capital Music Group, das sich an der Gründung der Gruppe beteiligte, teilte am Dienstag vor der Presse in Seoul mit, es werde immer natürlicher, dass K-Pop-Sänger wie SuperM den Sprung in die USA schaffen.