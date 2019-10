VR-Filme werden bei Filmfestival in Busan vorgestellt

Photo : YONHAP News

Bei dem am Donnerstag beginnenden Internationalen Filmfestival Busan (BIFF) wird auf VR (virtuelle Realität)-Filme aufmerksam gemacht.Das BIFF-Sekretariat teilte am Dienstag mit, auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Unternehmen Barunson die Veranstaltung „VR Cinema in BIFF“ anzubieten.Auf dem Programm stehen ein VR Theater für die Aufführung von Filmen, ein Hologramm-Theater und eine Veranstaltung namens „Dive in VR“. Dabei werden insgesamt 53 Filme aufgeführt.Auch drei VR-Konferenzen für Filmschöpfer und Beschäftigte in der Filmbranche sind geplant.Das 24. Internationale Filmfestival Busan findet vom 3. bis 12. Oktober in der südlichen Hafenstadt statt.