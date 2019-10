Südkorea begrüßt geplante Wiederaufnahme des Dialogs zwischen USA und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung hat die geplante Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den USA und Nordkorea begrüßt.Man hoffe, dass beide Seiten bei ihren Arbeitsgesprächen konkrete Fortschritte für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und dauerhaften Frieden erzielen, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Ko Min-jung am Dienstag in einer Kurzbotschaft an Journalisten mit.Kurz zuvor hatte die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui bekannt gegeben, dass mit den USA neue Arbeitsgespräche vereinbart worden seien. Vor den Arbeitsgesprächen am Samstag wollten beide Seiten am Freitag zu einem Kontakt zusammenkommen. Über den Ort des Treffens wurde noch nichts bekannt.Die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea kommen seit ihrem Spitzentreffen in Hanoi im Februar nicht mehr voran. Das erste US-amerikanisch-nordkoreanische Gipfeltreffen hatte im Juni 2018 in Singapur stattgefunden.