Nordkoreanisches Projektil in Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone niedergegangen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Regierung in Tokio ist ein am Morgen von Nordkorea abgeschossenes Projektil in Japans Ausschließlicher Wirtschaftszone (AWZ) niedergegangen.Der öffentlich-rechtliche Sender NHK zitierte Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga, demzufolge Nordkorea gegen 7.10 Uhr zwei ballistische Raketen abgeschossen habe.Eine der Raketen sei um 7.17 Uhr außerhalb der AWZ ins Meer gestürzt, die andere um 7.27 Uhr in Gewässer nahe der Präfektur Shimane.Berichte, nach denen Flugzeuge oder Schiffe in der Umgebung von dem Raketenabschuss betroffen gewesen seien, lägen nicht vor, habe Suga auf einer Pressekonferenz weiter gesagt.Japans Küstenwache hatte Schiffsbesatzungen in dem Gebiet geraten, auf weitere Informationen zu achten und sich von möglichen Trümmerteilen fernzuhalten.