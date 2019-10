Medien: Nordkorea und Venezuela unterzeichnen Abkommen für Militär- und Technologiekooperation

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Venezuela haben die Verstärkung der militärischen und technologischen Kooperation vereinbart.Das Büro des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro habe dies über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, berichtete das US-amerikanische Radio Free Korea am Mittwoch.Es hieß, dass Diosdado Cabello, Vorsitzender der Verfassungsgebenden Versammlung (ANC), mehrere wichtige Abkommen mit Nordkorea einschließlich solcher über die militärische und technologische Kooperation unterzeichnet habe.Maduro schrieb, dass Cabello mit Nordkorea in allen Kooperationsbereichen, darunter Technologie, Industrie und Militär, Vereinbarungen abgeschlossen habe. Bereits in der Landwirtschaft und im Lebensmittelbereich erfolge eine Zusammenarbeit mit Nordkorea.Details der Vereinbarungen gaben Nordkorea und Venezuela jedoch nicht bekannt.Die Unterzeichnung erfolgte offenbar beim Pjöngjang-Besuch einer hochrangigen Delegation der venezolanischen Regierung unter Cabellos Leitung im September. Die Delegation und Choe Ryong-hae, Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, vereinbarten bei ihrem Gespräch am 25. September, die Freundschaftsbeziehungen beider Länder in allen Bereichen zu erweitern und weiterzuentwickeln.Venezuela hatte am 21. September eine Botschaft in Pjöngjang eröffnet.