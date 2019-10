Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte SLBM Pukkuksong ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete (SLBM) abgefeuert.Die SLBM sei gegen 7.11 Uhr von Wonsan an der Ostküste aus ins Ostmeer gefeuert worden. Es handele sich offenbar um eine Rakete des Typs Pukkuksong. Diese habe eine Höhe von 910 Kilometern erreicht und sei 450 Kilometer weit geflogen.Die Situation werde hinsichtlich weiteren Starts beobachtet, auch werde die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, teilte der JCS mit.Es war bereits das elfte Mal in diesem Jahr, dass der Norden Projektile abgefeuert hatte. Der letzte Start war am 10. September erfolgt. Eine SLBM hatte Nordkorea zuletzt im August 2016 getestet.Erst am Dienstag hatte die stellvertretende nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui bekannt gegeben, dass diese Woche mit den USA Arbeitsgespräche aufgenommen würden.