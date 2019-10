Börse verliert rund zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch fast zwei Prozent verloren.Der Leitindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.031,91 Zählern, 1,95 Prozent niedriger als am Vortag.Grund für den Rückgang waren Bedenken über einen Abschwung der Weltwirtschaft aufgrund schwacher Daten zum herstellenden Gewerbe in den USA und Europa.Nach einem Bericht des Institute for Supply Management sank das Niveau der Aktivitäten im herstellenden Gewerbe in den USA auf den niedrigsten Stand seit Juni 2009. Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone war auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2012 gesunken.