Sport Französische Briefmarke zu Ehren eines südkoreanischen Taekwondo-Meisters

In Anerkennung der Bemühungen eines südkoreanischen Taekwondo-Meisters um die Verbreitung der koreanischen Kampfkunst ist in Frankreich eine Briefmarke mit seinem Konterfei erschienen.



Laut einer Zeitung der koreanischen Gemeinde in Frankreich wurde die Gedenkmarke vom staatlichen Postunternehmen La Poste anlässlich des 50. Jahrestages der Einführung von Taekwondo in Frankreich herausgegeben.



Die Briefmarke ehrt den 73-jährigen Meister Lee Kwan-young, der die koreanische Kampfkunst seit 1969 unterrichtet und über 50.000 Schüler im Land trainiert hat.



Der Zeitung zufolge ist dies das erste Mal, dass eine ausländische Briefmarke zu Ehren eines südkoreanischen Taekwondo-Meisters herausgegeben wurde.