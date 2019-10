Nordkorea: neue U-Boot-Rakete erfolgreich getestet

Photo : YONHAP News

Nordkorea teilte am Donnerstag mit, dass eine neuartige, von einem U-Boot abgefeuerte ballistische Rakete (SLBM) erfolgreich getestet worden sei.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA sei es den Raketenentwicklern am Mittwochmorgen gelungen, die neue Rakete vom Typ „SLBM Pukguksong-3“ in den Gewässern vor der Wonsan-Bucht im Ostmeer „in vertikaler Lage“ abzufeuern.Die KCNA teilte mit, dass der Teststart die wichtigsten technischen und taktischen Kennzahlen des neu entwickelten ballistischen Flugkörpers wissenschaftlich und technisch bestätigt habe und dass der Test keine nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit der Nachbarländer haben würde.Weitere Angaben zu der getesteten Waffe wurden nicht gemacht.Darüber hinaus ließ die KCNA verlauten, dass dem erfolgreichen Test des neuen Raketentyps eine große Bedeutung zukäme, da eine neue Phase eingeleitet worden sei, in der die äußere Bedrohung Nordkoreas eingedämmt und die militärische Abwehrbereitschaft weiter gestärkt worden sei.