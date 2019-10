Südkorea, USA und Japan wollen für Frieden in Nordostasien enger kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen für den Frieden in Nordostasien noch enger zusammenarbeiten.Darauf einigten sich der südkoreanische Generalstabschef Park Han-ki und seine US-amerikanischen sowie japanischen Amtskollegen Mark Milley und Koji Yamazaki bei ihrem trilateralen Treffen am Dienstag in Washington.Der US-amerikanische Generalstab teilte mit, das Treffen habe sich auf die multilaterale Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Bereitschaft, auf jegliche regionale Notfälle zu reagieren und langfristigen Frieden und Stabilität in Nordostasien zu fördern, konzentriert.Die führenden Militärs seien sich einig, gegenseitige Sicherheitsbedenken auszuräumen und die multilaterale Zusammenarbeit zu nutzen, um den Frieden und die Stabilität in der Region zu verbessern, hieß es weiter.Das Gespräch wurde von den USA im Rahmen einer Zeremonie zur Übernahme des Kommandos durch den neuen Vorsitzenden Milley am Montag in Washington, an der Park und Yamazaki teilnahmen, arrangiert.Das trilaterale Treffen zog insofern besonders große Aufmerksamkeit auf sich, als es im Zeichen der Spannungen über Seouls Entscheidung stattfand, sich aus dem Abkommen zum Austausch von Militärinformationen (GSOMIA) mit Tokio zurückzuziehen.