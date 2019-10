Internationales Russland nimmt nordkoreanische Fischer wegen illegaler Fischerei fest

Russische Behörden haben erneut nordkoreanische Fischer wegen illegaler Fischerei festgenommen.



Laut der Nachrichtenagentur Tass teilte die Pressestelle des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass der Grenzschutz über 60 Besatzungsmitglieder nordkoreanischer Fischkutter festgenommen habe.



Der Grenzschutz habe 64 Nordkoreaner ertappt, die an Bord von vier Fischkuttern zwischen dem 1. und 2. Oktober in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Russlands im Ostmeer Koreas illegalen Fischfang betrieben hätten. Sie seien für Untersuchungen zum Hafen von Nachodka gebracht worden.



Sechs Tonnen illegal gefangener Tintenfische, 600 Kilogramm Krabben und drei Haie wurden sichergestellt.



Das ist die vierte Festnahme nordkoreanischer Fischkutter durch Russland innerhalb von etwa 15 Tagen.