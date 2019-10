Kurs über K-Pop und koreanische Kultur wird offizielles Schulfach in Los Angeles

Ein Kurs über K-Pop und koreanische Kultur ist zu einem offiziellen Schulfach in Los Angeles bestimmt worden.Der entsprechende Lehrgang sei im Juli vom Vereinigten Schulbezirk von Los Angeles (LAUSD) als offizielles Fach gebilligt worden, teilte das Koreanische Bildungszentrum in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) mit. Am 27. September habe eine Informationsveranstaltung für Schulen stattgefunden.In dem Kurs werden koreanische Popmusik, Fernsehserien und Küche sowie Südkoreas Wirtschaftswachstum und Kultur behandelt.An acht Schulen wird ab dem Frühlingssemester 2020 der Lehrgang angeboten.