Zwölfter Fall Afrikanischer Schweinepest in Südkorea bestätigt

In Südkorea ist ein weiterer Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte am Donnerstag mit, dass die Testergebnisse auf einem Schweinehof in Paju postiv gewesen seien. Dort war am Mittwoch der Verdacht auf die Seuche gemeldet worden.Damit wurde der fünfte ASP-Fall in Paju und landesweit der zwölfte Fall bestätigt. In Paju wurden innerhalb von zwei Tagen drei Ansteckungsfälle registriert.Die Behörden schickten ein Reaktionsteam, um Bewegungen von Menschen, Tieren und Fahrzeugen zu kontrollieren und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen.Auf dem neu betroffenen Hof werden 2.300 Schweine gehalten. Im Umkreis von drei Kilometern gibt es keinen weiteren Schweinehof.