Ministerpräsident fordert Toleranz und Eintracht anlässlich nationalen Gründungstags Koreas

Photo : YONHAP News

Zum nationalen Gründungstag Koreas hat Ministerpräsident Lee Nak-yon zu gegenseitiger Toleranz aufgefordert.Man sollte Konfrontationen in allen Bereichen mit der Wurzel ausrotten und Harmonie suchen, sagte Lee in seiner Rede bei einer Zeremonie zum nationalen Gründungstag Gaecheonjeol in Seoul.Südkorea habe eine Wirtschaftsentwicklung von Weltniveau erzielt, sollte hier jedoch nicht stoppen. Die Nation müsse sich wirtschaftlich, kulturell und politisch weiter entwickeln, um ihren Nachfahren und der weltweiten Menschheit Nutzen zu bringen, betonte Lee.Südkorea habe die Demokratie verwirklicht, auf die die Welt Aufmerksamkeit richte. Jedoch gebe es auch starke Herausforderungen, sagte er. Er forderte, auf allen Gebieten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufzubauen.Lee betonte weiter, dass Süd- und Nordkorea ihre Feindseligkeit beenden und Frieden sichern sollten. Mit einer vereinigten Meinung der Bürger müsse man Frieden auf der koreanischen Halbinsel verankern und auch dem Weltfrieden dienen.