Arbeitsgespräche zwischen USA und Nordkorea offenbar in Stockholm

Photo : YONHAP News

Die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea werden offenbar in Stockholm wieder aufgenommen.Wie aus Peking verlautete, sei am Donnerstagvormittag eine vierköpfige nordkoreanische Delegation unter Leitung des Chefunterhändlers Kim Myong-gil auf dem Pekinger Flughafen angekommen, um weiter nach Stockholm zu fliegen.Auf die Frage eines KBS-Reporters nach den Aussichten für die Arbeitsgespräche mit den USA habe Kim geantwortet, von der US-Seite habe es ein neues Signal gegeben. Mit Erwartung und Optimismus reise die nordkoreanische Delegation zu den Verhandlungen.Zuvor hatten die USA und Nordkorea vereinbart, im Anschluss an einen ersten Kontakt am Freitag die bilateralen Gespräche am Samstag aufzunehmen.