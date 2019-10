Trump hält sich mit Äußerung zu Nordkoreas SLBM-Test zurück

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer Äußerung zu Nordkoreas Raketentest am Mittwoch zurückgehalten.Auf die Frage nach seiner Position zu Nordkoreas Test einer angeblichen U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit), die Nordkoreaner wollten reden, und man werde bald mit ihnen reden.Unterdessen teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) der USA die Einschätzung mit, dass Nordkoreas Rakete nicht von einem U-Boot, sondern von einer seegestützten Plattform aus abgefeuert worden sei.Der Sprecher des JCS Patrick Ryder sagte, was man wisse, sei, dass Nordkorea die Rakete von einer seegestützten Plattform in Wonsan aus abgeschossen habe. Die Reichweite wurde auf 280 Meilen oder rund 450 Kilometer geschätzt.Die südkoreanischen Streitkräfte gingen davon aus, dass die Rakete von einer Startrampe auf einem versenkten Kahn aus gestartet worden war.