Photo : YONHAP News

Taifun Mitag hat in Südkorea mindestens zehn Todesopfer gefordert.Wie das Hauptquartier für Katastrophenschutz mitteilte, seien landesweit zehn Menschen ums Leben gekommen und acht Menschen verletzt worden. Vier gelten als vermisst.749 Personen von 446 Haushalten verloren ihr Dach über dem Kopf.Der Umfang des gemeldeten Sachschadens nimmt immer weiter zu. Bisher wurden 3.267 Schadensfälle an privaten Anlagen und 359 an öffentlichen Einrichtungen gemeldet.