Nordkoreas Delegation für Verhandlungen mit USA in Stockholm eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Delegation ist am Donnerstag (Ortszeit) für Verhandlungen mit den USA auf Arbeitsebene in Stockholm eingetroffen.Die von Chefunterhändler Kim Myong-gil angeführte Delegation fuhr nach der Ankunft unmittelbar zur nordkoreanischen Botschaft.Bei dem am Freitag geplanten ersten Kontakt wird Nordkorea offenbar von Kwon Jong-gun vertreten. Er war früher Generaldirektor für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium. Sein Gegenüber wird voraussichtlich Mark Lambert sein, der stellvertretende Sondergesandte für Nordkorea im Außenministerium.Die Stimmung vor dem Beginn der Gespräche wird als positiv beschrieben. Kim Myong-gil sagte in Peking vor der Weiterreise nach Stockholm, dass er für die Gespräche optimistisch sei. Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, sagte, es werde ein neuer diplomatischer Plan ins Werk gesetzt, um auf der koreanischen Halbinsel Geschichte zu schreiben.Jedoch erwarten Beobachter einen Nervenkrieg über Details der Denuklearisierung Nordkoreas und die Schaffung einer Friedensordnung.