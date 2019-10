Dokumentarfilm über Opfer von Sexsklaverei wird in Japan aufgeführt

Photo : KBS News

Ein Dokumentarfilm über koreanische Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg wird in Japan aufgeführt.Das House of Sharing, ein Heim für frühere Trostfrauen, teilte mit, dass der Film „A long way around“ am Samstag in Kawasaki vorgeführt werde. Hierfür wirke eine dortige Bürgerorganisation für Menschenrechte mit.Der Film handelt vom Alltagsleben der Opfer der Sexsklaverei, die im House of Sharing wohnen. In Südkorea kam der Streifen im Juni in die Kinos.Lee Ok-seon, ein Opfer der Sexsklaverei und eine der Bewohnerinnen des Heims, nimmt an einem Treffen mit Zuschauern teil.