Nationales Sportfest beginnt heute

In Seoul beginnt heute das 100. Nationale Sportfest.Nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstag wird die Eröffnungsfeier um 17.30 Uhr im Hauptstadion des Jamsil Sportkomplexes beginnen.Seoul lädt 128 ältere Sportler, 49 Nachfahren verdienter Unabhängigkeitsaktivisten in Südkorea und 15 Nachfahren solcher verdienter Personen im Ausland zur Eröffnungsfeier ein.Die bisher größte Eröffnungsfeier des nationalen Sportfestes findet unter dem Thema „Mythos des Körpers, Geburt von 100 Jahren“ statt.Das Nationale Sportfest wird bis 10. Oktober in 47 Disziplinen in Seoul und weiteren Städten ausgetragen. Rund 30.000 Personen aus den 17 Großstädten und Provinzen Südkoreas und von 18 Delegationen aus dem Ausland nehmen daran teil.Anschließend findet vom 15. bis 19. Oktober das 39. Nationale Sportfest für Menschen mit Behinderung statt.