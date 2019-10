Internationales Filmfestival Busan eröffnet

Photo : YONHAP News

Das 24. Internationale Filmfestival Busan (BIFF) ist am Donnerstag feierlich eröffnet worden.Die Eröffnungsfeier in der südlichen Hafenstadt wurde von Schauspieler Jung Woo-sung und Kollegin Lee Ha-nee moderiert. Es waren viele Schauspieler und Filmemacher aus Südkorea und dem Ausland gekommen.Beim Filmfestival bis 12. Oktober werden 303 Filme aus 85 Ländern aufgeführt. Als Eröffnungsfilm wurde die kasachische Produktion „The Horse Thieves. Roads of Time“ gezeigt.Anlässlich des 100. Jubiläums des koreanischen Films finden Sondervorführungen von repräsentativen koreanischen Filmen statt. Auch ein Sonderprogramm zur Vorstellung von Filmen von drei asiatischen Regisseurinnen ist geplant.