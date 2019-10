Weltsicherheitsrat befasst sich offenbar heute mit Nordkoreas SLBM-Test

Photo : YONHAP News

Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen wird sich offenbar heute mit Nordkoreas Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) befassen.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Donnerstag unter Berufung auf diplomatische Quellen, dass Deutschland die Sitzung hinter verschlossenen Türen beantragt habe und Großbritannien sowie Frankreich den Antrag unterstützt hätten. Die Nachrichtenagentur AFP meldete, dass die drei Staaten das Treffen gemeinsam beantragt hätten.Nordkorea hatte am Donnerstag bekannt gegeben, tags zuvor erfolgreich einen neuen Typ einer SLBM getestet zu haben. Mit dem Test einer solchen Rakete hätte Nordkorea gegen Sicherheitsratsresolutionen verstoßen.Im August war der Weltsicherheitsrat auf Antrag von Großbritannien, Frankreich und Deutschland nach einer Serie von Tests nordkoreanischer Kurzstreckenraketen zusammengetreten.Anschließend wurde eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der wiederholte provozierende Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt wurden.