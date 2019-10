Verteidigungsminister der USA und Japans stufen Nordkoreas Raketenstart als unnötige Provokation ein

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister der USA und Japans haben Nordkoreas jüngsten Raketenstart als unnötige Provokation eingestuft.Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums Jonathan Hoffman teilte am Donnerstag mit, dass Minister Mark Esper und sein japanischer Amtskollege Taro Kono telefonisch über die Angelegenheit beraten hätten.Beide Minister seien sich einig gewesen, dass der Test einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete (SLBM) am Mittwoch keine Voraussetzungen für Diplomatie schaffe.Auch hätten sie betont, dass Nordkorea solche Tests unterlassen solle.Nordkorea hatte am Donnerstag angegeben, tags zuvor erfolgreich eine SLBM neuen Typs namens Pukguksong-3 getestet zu haben.