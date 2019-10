Arbeitsgespräche mit USA laut nordkoreanischen Angaben gescheitert

Photo : KBS News

Nordkorea und die USA haben am Samstag bei ihren Arbeitsgesprächen in Stockholm keine Fortschritte erzielt.Nordkoreas Verhandlungsführer Kim Myong-gil sagte vor dem Sitz der nordkoreanischen Botschaft, dass die Gespräche wegen der Haltung der USA ohne Einigung zu Ende gegangen seien.Die USA hätten ihre frühere Haltung nicht aufgegeben und seien mit leeren Händen an den Verhandlungstisch gekommen.Es sei an Washington, seinen Kurs zu korrigieren und die Gespräche am Leben zu erhalten oder sie Tür zu Verhandlungen für immer zu schließen, fügte er hinzu.Aus dem US-Außenministerium hieß es unterdessen, dass die USA mit kreativen Ideen an den Verhandlungstisch gekommen seien und es gute Diskussionen mit Nordkorea gegeben habe.Frühere Bemerkungen der nordkoreanischen Seite würden den Inhalt und Geist der achteinhalbstündigen Gespräche nicht wiedergeben, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums Morgan Ortagus.Beide Länder hatten vor sieben Monaten in Hanoi ihren zweiten Gipfel ohne Einigung vorzeitig beendet. Anschließend war der Dialog ins Stocken geraten.