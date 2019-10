Nordkorea: Keine Gespräche mehr vor Stopp feindseliger Politik der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat betont, keine weiteren Verhandlungen mit den USA führen zu wollen, solange die USA ihre feindselige Politik gegenüber dem Land nicht beenden.Eine entsprechende Stellungnahme gab das nordkoreanische Außenministerium am Sonntagnachmittag ab, nachdem die Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA am Samstag in Stockholm ohne Einigung zu Ende gegangen waren.Das Land forderte in der Stellungnahme die USA auf, einen grundlegenden Schritt zu machen, um ihre feindselige Politik gegen Nordkorea zurückzuziehen. Bis dahin habe Nordkorea nicht die Absicht, widerliche Verhandlungen wie zuletzt zu führen.Man habe eindeutig gezeigt, wie das Problem gelöst werden sollte. Daher hänge das Schicksal der künftigen Gespräche über die Denuklearisierung von den USA ab, hieß es. Es wurde zudem erneut wiederholt, dass die Frist hierfür Ende dieses Jahres ablaufe.Nordkorea konterte zudem die Stellungnahme des US-Außenministeriums, dass es gute Diskussionen mit Nordkorea gegeben habe. Die USA führten die Öffentlichkeit in die Irre, hieß es. Den von den USA erwähnten schwedischen Vorschlag, die Gespräche in zwei Wochen fortzusetzen, wies Nordkorea als haltlos zurück.Weiter hieß es, die Gespräche in Stockholm hätten zu der Annahme veranlasst, dass die USA keinen politischen Willen für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen hätten und die Beziehungen für ihre eigenen Interessen missbrauchen wollten.