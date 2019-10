Politik Südkorea will bis Ende November FHA-Gespräche mit drei ASEAN-Mitgliedern abschließen

Südkorea setzt sich dafür ein, noch vor einem Ende November geplanten Sondergipfel mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN Freihandelspakte mit den Philippinen, Indonesien und Malaysia zu unterzeichnen.



Das teilte Joo Hyung-chul, Berater für Wirtschaftsangelegenheiten im Präsidialamt, am Sonntag vor der Presse mit. Die Mitteilung erfolgte 50 Tage vor dem am 25. November in Busan beginnenden Gipfel.



Südkorea und die ASEAN-Mitgliedstaaten teilten die Auffassung, dass inmitten der eskalierenden Handelskonflikte zwischen Ländern und zunehmender protektionistischer Tendenzen die freie Handelsordnung verstärkt werden sollte, sagte Joo. Hinter der Bemerkung wird Südkoreas Absicht vermutet, angesichts der zunehmenden externen Unsicherheiten durch die Verstärkung des Handels mit der ASEAN eine Marktdiversifizierung anzustreben.



Zwischen Südkorea und der ASEAN gebe es bereits ein Freihandelsabkommen. Für eine weitere Förderung des Freihandels verhandele Südkorea mit den Philippinen, Indonesien und Malaysia für den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens und unternehme Bemühungen, um diese noch vor dem Sondergipfel abzuschließen, hieß es.