Seoul will bis 2022 freies WLAN auf ganze Stadt erweitern

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will das freie WLAN bis 2022 auf die ganze Stadt erweitern.Die Hauptstadt will sich damit zu einer hyper-vernetzen Smart City entwickeln. Die Stadtverwaltung gab heute bekannt, in den kommenden drei Jahren 100 Milliarden Won oder 76 Millionen Dollar in das Projekt "Smart Seoul Network" investieren zu wollen. Nutzer sollen damit nicht mehr im Zuge eines Huckepackverfahrens auf private Anbieter angewiesen sein, sondern überall direkt auf städtisches WLAN zugreifen können.Zurzeit decken die offiziellen Hotspots der Stadt rund 31 Prozent des Stadtgebiets ab. Das neue Netzwerk werde mit Wi-Fi 6-Technologie ausgestattet, um einen schnellen, stabilen und sicheren Zugang zu garantieren.Auch werde das öffentliche Netzwerk mit der Technologie für das Internet der Dinge ausgestattet sein. Unter anderem sollen Sensoren in Parkhäusern mit dem Netz verbunden werden, um in Notfällen leichter die Polizei alarmieren zu können.