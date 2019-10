Südkoreas Atomunterhändler reist für Gespräche in die USA

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für Gespräche über Nordkoreas Atomprogramm, Lee Do-hoon, ist am Montag in die USA aufgebrochen.Während seines Aufenthalts in Washington bis Donnerstag werde Lee mit seinem US-Amtskollegen Stephen Biegun zusammenkommen, teilte das Außenministerium mit. Beide würden über Wege zur bilateralen Kooperation für wesentliche Fortschritte bei der Denuklearisierung und einer dauerhaften Friedenssicherung auf der koreanischen Halbinsel diskutieren.Es wird erwartet, dass Lee von Biegun über Details der Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA am Samstag in Stockholm informiert wird. Beide werden offenbar darüber sprechen, wie nach den gescheiterten Verhandlungen vorgegangen werden sollte.Lee wird sich zudem mit dem japanischen Atomunterhändler Shigeki Takizaki treffen, der ebenfalls die USA besucht. Außerdem ist ein trilaterales Treffen zwischen den drei Chefunterhändlern geplant.