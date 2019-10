Seoul: Entsendung von Anfeuerungstruppe zu WM-Qualifikationsspiel nach Pjöngjang schwierig

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung betrachtet die Entsendung einer Anfeuerungstruppe zu einem anstehenden Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen beiden Koreas in Pjöngjang als de facto schwierig.Der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Lee Sang-min, sagte am Montag vor der Presse, Seoul habe auf verschiedene Weise Nordkoreas Meinung ausgelotet. Es gebe jedoch wegen Nordkoreas ausbleibender Antwort kaum Fortschritte. Angesichts der bis zum Spiel verbleibenden knappen Zeit scheine es nicht leicht zu sein, eine Anfeuerungstruppe zu schicken.Die Genehmigung für die Reise der Nationalmannschaft nach Nordkorea werde normal erteilt, sobald das entsprechende Verwaltungsverfahren vervollständigt sei, hieß es weiter.Das Qualifikationsspiel zwischen Süd- und Nordkorea für die Fußball-WM 2022 in Katar wird am 15. Oktober in Pjöngjang stattfinden.