Politik Regierungslager will Arbeitsunfallversicherung auf alle Selbstständigen erweitern

Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt wollen die Bedingungen für den Beitritt von Selbstständigen zur gesetzlichen Arbeitsunfallversicherung deutlich lockern.



Sie beschlossen, dass Selbständige, die keinen Mitarbeiter beschäftigen, ab dem kommenden Jahr unabhängig von der Geschäftsart der Arbeitsunfallversicherung beitreten können sollen. Derzeit ist dies lediglich auf zwölf Geschäftszweige, darunter Gastronomie, begrenzt.



Auch wurde beschlossen, dass die Arbeitsunfallversicherung für weitere Beschäftigte in speziellen Beschäftigungsverhältnissen gelten soll. Insgesamt 199.000 Personen von vier Berufsarten, darunter Kosmetika-Vertreter, werden als Beschäftigte in speziellen Arbeitsverhältnissen eingestuft, um von der Arbeitsunfallversicherung profitieren zu können.



Die entsprechenden Maßnahmen sollen in der Durchführungsverordnung zum Gesetz über Arbeitsunfallversicherung berücksichtigt und am Dienstag angekündigt werden.