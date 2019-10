Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi legte um 0,05 Prozent auf 2.021,73 Zähler zu.Anleger beobachten die innenpolitischen Entwicklungen in den USA sowie den Handelsstreit zwischen Washington und Peking mit besonderer Aufmerksamkeit.Präsident Trump erleide wegen des Ukraine-Skandals einen Rückschlag in seinen Wiederwahlbemühungen, sagte Gwak Hyun-soo von Shinhan Financial Investment.