Südkoreanisches Präsidialamt: Tür für Gespräche bleibt geöffnet

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamtes bleibt die Tür für Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang geöffnet.Ein namentlich nicht genannter Beamter sagte am Montag gegenüber Reportern, dass es für eine Einschätzung zu den Arbeitsgesprächen zwischen den USA und Nordkorea am vergangenen Wochenende in Stockholm noch zu früh sei.Der Beamte wies auf die Erklärungen beider Seiten hin und betrachtet die Tür für Gespräche nicht als geschlossen.Es sei wichtig, dass Washington und Pjöngjang erneut zu Arbeitsgesprächen zusammenkommen. Dann würde das Ergebnis des Dialogs in Schweden später vollständig eingeschätzt werden können.