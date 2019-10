Nuklearunterhändler wollen über Fortsetzung von Impulsen für Gespräche mit Nordkorea sprechen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm will mit seinem US-Amtskollegen darüber diskutieren, wie die Impulse für Gespräche mit Nordkorea aufrechterhalten werden können.Man wolle über konkrete Maßnahmen sprechen, wie dabei tatsächliche Fortschritte erzielt werden könnten, sagte Lee Do-hoon am Montag (Ortszeit) nach seiner Ankunft am Internationalen Flughafen Washington Dulles.Zu den Arbeitsgesprächen zwischen Nordkorea und den USA am Samstag in Stockholm äußerte Lee, es habe zwar keine greifbaren Ergebnisse gegeben. Er glaube jedoch, dass beide Seiten während der achteinhalbstündigen Diskussionen die Gelegenheit gehabt hätten, die Position der anderen Seite ausreichend zu verstehen.Lee betonte, dass beide Seiten sich die Möglichkeit für die Fortsetzung von Gesprächen offen gehalten hätten. Zugleich verwies er darauf, dass es viele Schwierigkeiten geben könne. Im künftigen Prozess sei die Kooperation zwischen Südkorea und den USA am wichtigsten.Lee wird sich bis Donnerstag in Washington aufhalten. Er wird nach eigenen Angaben mehrmals mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, zusammenkommen.