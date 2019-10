Südkorea und Polen wollen strategische Patnerschaft verstärken

Photo : YONHAP News

Südkorea und Polen wollen ihre strategische Partnerschaft verstärken.Darauf einigten sich Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr polnischer Amtskollege Jacek Czaputowicz bei ihrem Treffen am Montag in Seoul. Beide Minister begrüßten, dass der Austausch auf hochrangiger Ebene zwischen beiden Ländern anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen rege ist.Kang äußerte die Hoffnung, dass sich koreanische Unternehmen an staatlichen Großprojekten in Polen wie dem Bau eines Atomkraftwerks und eines neuen Flughafens beteiligen können. Sie schlug vor, auch die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie zu verstärken.Czaputowicz drückte Erwartungen für die Beteiligung koreanischer Unternehmen an solchen Projekten aus, die über Technologie und Erfahrungen verfügten. Er hoffte zudem, dass Polen mehr landwirtschaftliche Produkte nach Südkorea exportieren werde.Beide Minister äußerten auch die Hoffnung, dass anlässlich 30 Jahren der Aufnahme der Beziehungen das Verständnis und der Austausch zwischen den Bürgern beider Länder vertieft würden.Kang erläuterte außerdem die aktuelle Situation auf der koreanischen Halbinsel. Sie bedankte sich dafür, dass Polen die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um Denuklearisierung und Frieden auf der koreanischen Halbinsel aktiv unterstützt habe.Czaputowicz sagte, Polen habe großes Interesse an Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und werde als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eng mit Südkorea kooperieren.