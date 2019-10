Defizit in konsolidierter Staatsbilanz erreicht 22 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der konsolidierten Bilanz der Zentralregierung im Zeitraum von Januar bis August ein Defizit verbucht.Das Defizit erreichte 22,3 Billionen Won (18,7 Milliarden Dollar), das ist der höchste Stand in den ersten acht Monaten seit der Einführung der entsprechenden Statistiken.Das Finanzministerium führte das Ergebnis auf die geschrumpften Gesamteinnahmen der Zentralregierung infolge der Dezentralisierung und die erhöhten Ausgaben wegen der vorgezogenen Ausgaben aus dem Nachtragshaushalt zurück.Die Gesamteinnahmen in den ersten acht Monaten schrumpften um 500 Milliarden Won gegenüber dem Vorjahr auf 326,6 Billionen Won. Das Steueraufkommen ging um 3,7 Billionen Won auf 209,5 Billionen Won zurück. Es ist das erste Mal seit 2014, dass die Steuereinnahmen im Zeitraum von Januar und August schrumpften.Die Gesamtausgaben nahmen im selben Zeitraum um 37,8 Billionen Won auf 348,9 Billionen Won.Die Staatsverschuldung wuchs um 5,7 Billionen Won gegenüber dem Vormonat auf 697,9 Billionen Won Ende August.