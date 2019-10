Quartalsgewinn von Samsung Electronics schrumpft um 56 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Betriebsgewinn von Samsung Electronics hat sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert.Jedoch wurden die Erwartungen am Markt übertroffen.Samsung teilte am Dienstag mit, dass sein Umsatz im dritten Quartal nach vorläufigen Schätzungen 62 Billionen Won (55 Milliarden Dollar) betrage. Der Betriebsgewinn belaufe sich auf 7,7 Billionen Won (6,4 Milliarden Dollar).Damit übertraf der Quartalsgewinn die Erwartungen von Wertpapierunternehmen von rund sieben Billionen Won um 700 Milliarden Won.Der Betriebsgewinn schrumpfte um 56 Prozent im Vorjahresvergleich. Verglichen mit dem Vorquartal wurde jedoch ein Zuwachs von 16 Prozent verzeichnet. Der Umsatz sank um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr, stieg aber um zehn Prozent gegenüber dem Vorquartal.