Südkoreanische Turnmannschaft schafft achte Olympia-Qualifikation in Folge

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Herrenturnmannschaft hat sich das achte Mal in Folge für die Olympischen Spiele qualifiziert.Bei den Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart erzielte die Mannschaft am Montag (Ortszeit) in der Qualifikation insgesamt 249,651 Punkte in sechs Wettbewerben. Südkorea rangierte auf Platz neun und qualifizierte sich damit für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.Es wird die achte Olympia-Teilnahme in Folge seit den Spielen 1992 in Barcelona sein.Insgesamt zwölf Staaten werden in Tokio am olympischen Teamwettbewerb teilnehmen. Neben den drei Bestplatzierten bei der letztjährigen WM, China, Russland und Japan, sicherten sich neun weitere Länder gemäß dem Ergebnis in der Qualifikation bei der diesjährigen WM einen Startplatz. Das sind neben Südkorea die Ukraine, Großbritannien, die Schweiz, die USA, Taiwan, Brasilien, Spanien und Deutschland.