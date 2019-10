US-Diplomat bekräftigt Einsatz von USA für Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nach den gescheiterten Arbeitsgesprächen zwischen Nordkorea und den USA hat ein US-Diplomat das Engagement der USA für eine Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Der US-Abrüstungsbotschafter Robert Wood sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in New York, er glaube, dass die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA am Wochenende in Stockholm gute Diskussionen gewesen seien. Die USA seien bereit, die Gespräche in zwei Wochen fortzusetzen.Wood betonte, es werde Höhen und Tiefen in den Diskussionen geben. Dabei sei es wichtig, dass die USA und Nordkorea auf irgendeine Weise Gespräche führen würden. Die USA setzten sich für die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas ein.Er verwies darauf, dass die Zukunft für Nordkorea hell sei, sollte es sein Versprechen für die Denuklearisierung erfüllen. Das habe Präsident Donald Trump deutlich gemacht. Washington hoffe, dass Nordkorea in den kommenden Wochen Entscheidungen treffen werde, wie und ob es vorangehen möchte.Er fügte hinzu, dass die USA nicht blindlings mit Nordkorea ins Gespräch kommen würden. Sie seien sich darüber im Klaren, dass es Herausforderungen gebe.