Elektronikindustrie ruft Unternehmen zur Kooperation auf

Photo : YONHAP News

Inmitten ihrer Schwierigkeiten wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der Exportrestriktionen Japans hat die südkoreanische Elektronikindustrie die Kooperation von Unternehmen gefordert.Bei der heute im Messekomplex COEX in Seoul eröffneten Elektronikmesse Korea Electronics Show forderte die Elektronikindustrie eine organische Zusammenarbeit zwischen Großunternehmen und kleinen sowie mittleren Firmen und zwischen Fertigwarenherstellern und Zulieferern.Der Vorsitzende des Koreanischen Elektronikverbandes, Kim Ki-nam, sagte in der Eröffnungsrede, dass Regierung, Forschungsinstitute, große, mittlere und kleine Unternehmen in Kooperation die Schwierigkeiten der Volkswirtschaft wegen externer Bedingungen überwinden sollten.Industrieminister Sung Yoon-mo äußerte, es habe sich anlässlich der Exportrestriktionen Japans gezeigt, welche Schwächen die Elektronikindustrie habe und welche Ergänzungen vorgenommen werden müssen. Er verlangte, dass große Fertigwarenhersteller und kleine sowie mittlere Zulieferer Kräfte bündeln sollten, um gemeinsam wachsen zu können.Kim legte Maßnahmen zur Koexistenz und Kooperation vor. Es wurde ein Abkommen für die Koexistenz zwischen dem Industrieministerium und Unternehmen unterzeichnet.Die Korea Electronics Show, die größte Elektronik- und IT-Messe Südkoreas, findet dieses Jahr zum 50. Mal statt.