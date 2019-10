Politik China fordert USA und Nordkorea zum Fortsetzen der Gespräche auf

China drängt die Vereinigten Staaten und Nordkorea dazu, Geduld zu zeigen und sich weiter im Dialog zu engagieren.



Geng Suang, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, hat den offiziellen Standpunkt seiner Regierung am Dienstag bekanntgegeben. Am Samstag zuvor sind Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA in Stockholm ohne Resultate zu Ende gegangen.



China würde laut Geng die Gespräche sehr genau beobachten. Die Denuklearisierung und Frieden auf der koreanischen Halbinsel seien die Erwartung der internationalen Gemeinschaft. Dialog sei der einzige Weg, um die Probleme lösen zu können.



Peking hoffe darauf, ebenfalls eine konstruktive Rolle zur politischen Lösung des Konflikts spielen zu können.