Politik Konservative Bürgergruppe hält Massendemonstration gegen Justizminister ab

Eine konservative Bürgergruppe hält am Mittwoch im Stadtzentrum von Seoul eine Massendemonstration ab, um den Rücktritt von Justizminister Cho Kuk zu fordern. Cho wurde jüngst von Präsident Moon Jae In trotz eines kontroversen Skandals und diverser Proteste zum Minister ernannt.



Gleichzeitig plant eine liberale Bürgergruppe eine Gegendemonstration, die für Samstag im Süden Seouls angesetzt ist. Die Veranstaltung spricht sich für den Justizminister Cho und seine geplante Justizreform aus.



Die heutige konservative Massendemonstration beginnt um ein Uhr Nachmittags am Gwanghwamun-Platz. Die Organisatoren hoffen auf eine Million Teilnehmer.



Zudem wird heute der Hangeul-Tag begangen; ein nationaler Feiertag zur Wertschätzung des 1446 erfundenen koreanischen Alphabets.



Die konservative Bürgergruppe besteht aus führenden christlichen Pastoren sowie Politikern der oppositionellen Freiheitspartei Koreas. Ihre erste Demonstration haben sie ebenfalls am Gwanghwamun-Platz letzten Donnerstag abgehalten. Damals gaben die Organisatoren eine Teilnehmerzahl von drei Millionen Demonstranten an.