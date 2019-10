WEF: Südkorea bei Wettbwerbsfähigkeit auf Platz 13 vorgerückt

Photo : KBS News

Südkorea rangiert im aktuellen internationalen Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 13 unter 141 Ländern.Damit rückte das Land in der Rangliste des Weltwirtschaftsforums (WEF) um zwei Ränge im Vergleich zum Vorjahr vor.Südkorea belegte unter den 17 Ländern Ostasiens und der pazifischen Region die fünftbeste Platzierung. Unter den 36 Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lag das Land an zehnter Stelle. Unter den sieben Staaten, die über ein Pro-Kopf-Einkommen von mehr als 30.000 Dollar und mindestens 50 Millionen Einwohner verfügen, landete Südkorea auf Platz fünf.In der Kategorie Menschenressourcen verbesserte sich Südkorea um elf Ränge auf Platz acht. Bei der IKT-Einführung und makroökonomischer Stablität lag das Land an der Spitze. Jedoch rangierte Südkorea in der Kategorie Produktmarkt nur an 59. Stelle und beim Arbeitsmarkt an 51. Stelle.Spitzenreiter der Rangliste ist Singapur, auf Platz zwei und drei landeten die USA und Hongkong. Dahinter folgten die Niederlande, die Schweiz, Japan und Deutschland.