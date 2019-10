Erste Eisbildung in diesem Herbst am Berg Seorak

Photo : YONHAP News

Am Berg Seorak in der Provinz Gangwon ist es zur ersten Eisbildung in diesem Herbst gekommen.Das Büro des Nationalsparks Berg Seorak teilte mit, dass die erste Eisbildung um 5 Uhr am heutigen Mittwoch beobachtet worden sei.Damit bildete sich das erste Eis zwei Tage früher als letztes Jahr. 2018 wurde am 11. Oktober das erste Eis beobachtet. Im Jahr 2016 war es am 9. Oktober dazu gekommen, im Jahr 2017 bereits am 29. September.Für die Berggebiete und das Binnenland der Provinz Gangwon wurde unterdessen die erste Kältewarnung in diesem Herbst ausgegeben.