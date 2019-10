Südkorea, USA und Japan diskutieren über Nordkoreas Nuklearproblematik

Photo : YONHAP News

Nach dem Scheitern der amerikanisch-nordkoreanischen Arbeitsgepsräche am Wochenende in Stockholm sind die Atomunterhändler Südkoreas, der USA und Japans zusammengekommen.Beim Treffen mit dem amerikanischen Amtskollegen Stephen Biegun und Japans Außenministsteriumsdirektor Shigeki Takijaki am Dienstag in Washinngton hat Südkoreas Chefunterhändler Lee Do-hoon über Maßnahmen zur Fortsetzung der Gespräche mit Nordkorea diskutiert. Die Kooperation mit den USA und Japan funktioniere gut und werde auch künftig gut laufen, sagte Lee.Das Stattfinden des Gesprächs bestätigte das US-Ausßenministerium ebenfalls. Stephen Biegun sagte, die Wichigkeit der kontinuierlichen und engen Abstimmung der Nordkoreapolitik zwischen den USA und Südkorea, zwischen den USA und Japan sowie unter den drei Ländern sei erneut bekräftigt worden. Als Ziel der Kooperation nannte er die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas sowie einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel.