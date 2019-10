EU-Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilen nordkoreanischen Raketentest

Photo : YONHAP News

Die europäischen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben Nordkoreas jüngsten Raketentest als klaren Verstoß gegen bestehende UN-Resolutionen verurteilt. Zudem forderten sie Nordkorea dazu auf, sich in Denuklearisierungsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu engagieren.Dies gaben die Vertreter aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Polen, Belgien und dem künftigen Ratsmitglied Estland in einer gemeinsamen Stellungnahme nach einer nicht-öffentlichen Sitzung in New York am Dienstag bekannt.Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Riviere sagte zudem, dass das gemeinsame Treffen aufgrund von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zustande gekommen sei. Man teile tiefe Besorgnis über Pjöngjangs Abschuss einer U-Boot-gestützten Rakete vom letzten Mittwoch.Ebenfalls forderte Botschafter de Riviere, dass die Vereinten Nationen sämtliche Sanktionen gegen Nordkorea aufrecht erhalten sollten. Nordkorea solle des Weiteren konkrete Schritte unternehmen, um seine Massenvernichtungswaffen sowie sein ballistisches Raketenprogramm vollständig und unumkehrbar abzurüsten.