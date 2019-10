Südkorea übernimmt Vorsitz der Versammlung von WHO-Komitee für Westpazifik

Photo : YONHAP News

Südkorea ist zum Vorsitzenden der diesjährigen Versammlung des Regionalkomitees der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die westpazifische Region gewählt worden.Das teilte das südkoreanische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.Die Versammlung des Regionalkomitees ist die wichtigste Gesundheitssitzung in der westpazifischen Region, daran nehmen die Gesundheitsminister und –vizeminister von 37 Mitgliedsländern teil.Der südkoreanische Gesundheitsminister Park fungiert bei der am Montag eröffneten 70. Versammlung des Regionalkomitees als Vorsitzender. Sie findet bis zum heutigen Donnerstag in Manila statt.Dabei werden die Ergebnisse der bisher im Westpazifik durchgeführten Gesundheits- und Medizinprojekte bewertet, darunter solche betreffend des Rauchverzichts und der demographischen Alterung. Zudem werden künftige Pläne und Budgets festgelegt.